Reunião virtual de clube inglês é 'invadida' por vídeo pornô de stripper

Uma reunião virtual dos dirigentes do clube Chester FC, da sexta divisão da Inglaterra, com cerca de 170 torcedores do clube, virou noticia após um perfil de uma jovem stripper 'invadir' o bate-papo produzindo um vídeo pornô onde fazia um topless.

O fato aconteceu já na parte final da transmissão ao vivo, o que acabou abreviando a conversa. Assim que a jovem apareceu sem camisa, o vídeo foi finalizado. Depois, nas redes, o treinador da equipe brincou com a situação.

- Deixe-me dizer uma coisa, a reunião paroquial de Handforth no Zoom não é absolutamente nada e quero dizer NADA perto do que acabei de testemunhar no Zoom de Chester FC. Inacreditável - disse o técnico Antony Johnson, citando uma outra reunião que deu o que falar na Inglaterra recentemente como comparativo.

O fã-clube da equipe, que envolvia os torcedores presentes na reunião, também se pronunciou e lamentou não poder continuar com o papo, que previa uma sessão de perguntas e respostas com o treinador da equipe.

- Ok, apenas para avisar que encerramos a reunião antes do esperado e apresentaremos as perguntas e respostas com Jonno [Anthony Johnson] em uma data posterior em uma plataforma diferente! Agradecemos a todos aqueles que compareceram pela paciência e compreensão enquanto tentávamos resolver os 'invasores' - afirmou.