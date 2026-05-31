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República Tcheca anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo com Patrik Schick

Estadão Conteúdo

A República Tcheca anunciou neste domingo, 31, a lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. O principal destaque dos jogadores escolhidos é o atacante Patrick Schick, do Bayer Leverkusen.

Outros jogadores importantes do elenco tcheco do técnico Miroslav Koubek são o volante Tomá Soucek, capitão da seleção e jogador do West Ham, e o lateral-direito Vladimir Coufal, do Hoffenheim.

A República Tcheca volta a disputa uma Copa depois de 20 anos. A primeira e única participação do país foi no Mundial de 2006, na Alemanha, quando foi eliminada ainda na fase de grupos.

Nesta edição, os tchecos fazem parte do Grupo A, ao lado do anfitrião México, África do Sul e Coreia do Sul. A estreia será contra os sul-coreanos, no dia 11 de junho, às 23 horas (horário de Brasília), no Estádio Akron, em Zapopan, no México.

VEJA A LISTA COMPLETA:

Goleiros: Luká Hornícek, Matej Kovár e Jindrich Stanek. Defensores: Vladimír Coufal, David Doudera, Tomá Hole, Robin Hranác, tepán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejcí, Jaroslav Zelený e David Zima. Meio-campistas: Luká Cerv, Vladimír Darida, Luká Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochurek, Alexandr Sojka, Tomá Soucek, Pavel ulc e Denis Viinský. Atacantes: Adam Hloek, Tomá Chorý, Mojmír Chytil, Patrik Schick e Jan Kuchta.

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