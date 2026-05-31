República Tcheca anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo com Patrik Schick Estadão Conteúdo 31.05.26 16h07 A República Tcheca anunciou neste domingo, 31, a lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. O principal destaque dos jogadores escolhidos é o atacante Patrick Schick, do Bayer Leverkusen. Outros jogadores importantes do elenco tcheco do técnico Miroslav Koubek são o volante Tomá Soucek, capitão da seleção e jogador do West Ham, e o lateral-direito Vladimir Coufal, do Hoffenheim. A República Tcheca volta a disputa uma Copa depois de 20 anos. A primeira e única participação do país foi no Mundial de 2006, na Alemanha, quando foi eliminada ainda na fase de grupos. Nesta edição, os tchecos fazem parte do Grupo A, ao lado do anfitrião México, África do Sul e Coreia do Sul. A estreia será contra os sul-coreanos, no dia 11 de junho, às 23 horas (horário de Brasília), no Estádio Akron, em Zapopan, no México. VEJA A LISTA COMPLETA: Goleiros: Luká Hornícek, Matej Kovár e Jindrich Stanek. Defensores: Vladimír Coufal, David Doudera, Tomá Hole, Robin Hranác, tepán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejcí, Jaroslav Zelený e David Zima. Meio-campistas: Luká Cerv, Vladimír Darida, Luká Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochurek, Alexandr Sojka, Tomá Soucek, Pavel ulc e Denis Viinský. Atacantes: Adam Hloek, Tomá Chorý, Mojmír Chytil, Patrik Schick e Jan Kuchta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave República Tcheca Copa do Mundo Bayer Leverkusen Patrick Schick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Futebol Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. 31.05.26 22h31 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' 01.06.26 0h06 Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Dorival vê São Paulo melhor e avalia que resultado não veio por falta de tempo e treinos 31.05.26 23h41