Renato Gaúcho acerta com o Vasco para substituir Fernando Diniz como técnico Estadão Conteúdo 03.03.26 16h42 Renato Gaúcho será o novo treinador do Vasco para o complemento da temporada de 2026. O técnico de 63 anos substitui Fernando Diniz, que deixou a equipe carioca no final de fevereiro. Esta será a terceira passagem de Renato no time cruzmaltino. Em 2006, ele levou o clube à final da Copa do Brasil, onde acabou superado pelo Flamengo. Já em 2008, o treinador não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de passar pelo futebol carioca, Renato Gaúcho teve destaque no Grêmio, onde conquistou uma Libertadores, uma Copa do Brasil e cinco estaduais, além de outros títulos. O técnico estava sem clube desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Fluminense. O Vasco retorna aos gramados apenas no dia 12 de março, quando recebe o Palmeiras, em São Januário, pelo Brasileirão. Às 19h30 (de Brasília), os times se enfrentam em duelo válido pela quinta rodada do torneio nacional.