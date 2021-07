Renato Augusto realiza avaliações e Corinthians segue preparação para enfrentar o Cuiabá

Na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians teve seu quarto dia de treinamentos preparatórios para o duelo diante do Cuiabá, que acontecerá na próxima segunda, às 20h, na Arena Pantanal, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, Renato Augusto e Giuliano trabalharam de forma separada de olho em ficarem à disposição da comissão em breve.

Para começar o dia, no Campo 1, os atletas participaram do aquecimento comandado pela equipe de preparação física. Em seguida, o técnico Sylvinho levou todos ao Campo 2, onde organizou um trabalho tático com os atletas pensando no time que disputará a partida da próxima semana.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Uma provável escalação é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni (Vitinho); Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô.

Recém-chegado ao clube, o meio-campista Renato Augusto realizou avaliações e testes com os fisioterapeutas Caio Mello e Luciano Rosa no Lab R9 e também no gramado. Foi o segundo dia do jogador no CT após o seu anúncio oficial.

Já Giuliano, o outro reforço do Timão para a temporada, que trabalha no CT desde o início da semana, deu sequência nos treinos físicos com o preparador Fabrício Pimenta. Por isso, está em uma etapa mais avançada do que Renato.

Vale lembrar que ambos ainda não têm condições de jogo, já que precisam esperar a abertura da janela de transferências, em 1º de agosto, para poderem ser regularizados. Em meio a isso, eles fazem uma pequena pré-temporada.

O Corinthians terá mais dois dias de treinos de olho o duelo com o Cuiabá: um na manhã deste sábado e outro na manhã deste domingo (25), quando após as atividades a delegação viaja para se concentrar para a partida de segunda-feira. Atualmente, o Timão é o 12º colocado no Brasileirão com 14 pontos.