Renata Fan relembra Ricardo Boechat em postagem nos dois anos de morte do jornalista

A apresentadora do "Jogo Aberto", Renata Fan publicou um vídeo em suas redes sociais relembrando seu trabalho com o jornalista Ricardo Boechat, que morreu há dois anos em uma acidente de helicóptero. Fan revelou sua emoção de lembrar do radialista e homenageou a viúva de Boechat, Veruska Seibel.

- O meu celular produziu este vídeo de lembrança do dia 11/02. Fiquei emocionada e com o coração apertado pelo colega e amigo eterno Ricardo Boechat - disse a apresentadora na legenda do vídeo publicado em seu Instagram.

Veja abaixo o vídeo original publicado por Renata Fan: