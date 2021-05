Renan Bolsonaro ganha camisa personalizada do Paysandu e posta: ‘Campeão’

O filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, Renan, mais conhecido como '04', que estava em Belém desde a última quinta-feira (20), ganhou uma camisa personalizada do Paysandu, que neste domingou confirmou seu 49º título do Parazão ao vencer a Tuna Luso, na Curuzu, por 4 a 1.

Renan posou com a camisa personalizada com seu nome e o número 04 nos stories do Instagram.

Renan Bolsonaro com a camisa do campeão paraense (Reprodução/Internet)

"Já que o Paysandu foi campeão hoje, vou sair com ela hoje, hein? Não esquece", disse.

De acordo com ele, a camisa foi um presente de Rogério Barra, filho do deputado federal paraense Éder Mauro, um dos fiéis escudeiros do presidente na Câmara dos Deputados. Até a publicação desta matéria, o Clube não se pronunciou nem repostou a foto postada pelo “ilustre” torcedor no Instagram.

A final foi disputada entre Paysandu e Tuna Luso no final da tarde e início da noite desse domingo (23). Com o time de origem portuguesa abrindo o placar da noite, o Bicolor virou e venceu de goleada a Tuna por 4 a 1 se consagrando campeão estadual pela 49ª vez.