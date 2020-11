Zagueiro do Remo relembra passagem pelo próximo adversário da equipe: 'Fui muito feliz'

O próximo jogo do Remo será contra o Botafogo (PB), na segunda-feira (23), em João Pessoa, na Paraíba, às 20h, no estádio do Almeidão. Para equipe azulina, o jogo é importante para conquistar a classificação antecipada para a próxima fase da competição. Para o Belo, que está em sétimo lugar, com 18 pontos, ainda possui chances de classificação.

Para Zagueiro Mimica, o fato dos estádios ainda não possuírem a presença dos torcedores isso neutraliza a vantagem dos times mandantes. “Até em casa se torna neutro [sem torcida], mas sabe a qualidade do campo que vamos joga agora. A equipe do Botafogo-PB também é uma equipe de qualidade, é procurar fazer o nosso jogo, fazer nosso ritmo de jogo que estamos fazendo tanto em casa quanto fora”, avalia.

O zagueiro possui uma passagem pelo Botafogo em 2009, quando disputou o campeonato estadual da Paraíba. Mimica relembrou sua passagem pela equipe paraibana. “Joguei no Botafogo há muito tempo (11 anos), uma passagem pelo campeonato estadual, fui muito feliz em ter jogado pelo Botafogo, mas agora estou muito feliz mesmo jogando pelo Remo. Temos um sonho muito grande, quando temos um sonho vamos em busca dele”, finalizou.

O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, nesta segunda-feira (23).