Zagueiro do Remo, Igor Morais avalia desafio contra o lanterna da Série C

Fora do G8 da Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo tem um desafio contra o lanterna da competição. No domingo (10), às 19h, no Estádio Presidente Vargas, o Leão visita o Atlético-CE e precisa da vitória para tentar terminar a rodada dentro da zona dos oito times que avançam para o quadrangular de acesso.

VEJA MAIS

Quem falou sobre o desafio deste fim de semana foi o zagueiro Igor Morais. Após jogar o segundo tempo, contra o Paysandu, o atleta pode ter uma chance entre os titulares e abordou a importância do duelo:

"É um jogo muito importante para os dois times. Eles vão jogar a vida deles aqui para tentar sair desta situação delicada que estão vivendo. A gente também não vive uma sequência de jogos tão boa, então vai ser o jogo da vida para as duas equipes", opinou Igor.

Na segunda semana de trabalhos à frente do Remo, o técnico azulino Gerson Gusmão continua adaptando o time ao seu modelo de jogo. Enquanto isso, Igor garante que a equipe vai para cima do adversário, já que, para o Remo, uma derrota pode deixar ao Leão ainda mais longe do objetivo.

"A gente vem procurando melhorar e nos adaptar. Estamos entendendo a ideia de jogo dele, quanto mais o tempo passa, melhor a gente entende. Conseguimos tomar melhores decisões dentro de campo. Vamos para cima dos caras, com toda cautela também para não sermos surpreendidos", concluiu.

A partida entre Atlético-CE x Remo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.