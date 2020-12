Zagueiro do Remo avalia mais um Re-Pa na carreira: ‘É o clássico do alívio’

O zagueiro Mimica vai disputar mais um Re-Pa na carreira no próximo sábado (5). Com o Remo e Paysandu classificado para o quadrangular, o clássico tem um tom mais ameno, se comparado com outros jogos, principalmente, o do ano passado. O que vale agora é mais a posição dentro do G4 do grupo A. O zagueiro falou sobre isso em entrevista coletiva nesta terça-feira.

“Acho que é o clássico do alívio. Ufa! Graças a Deus conseguimos classificar. Mas a gente sabe que tem responsabilidade. Tem que ter compromisso com o trabalho, compromisso com a instituição e nome. Temos que dar nosso melhor. Mas é um Re-Pa que a gente vem com menos pressão por estarem classificados os dois. Até porque quando se fala de Re-Pa, pode ser até jogo de dominó ou botão, mas queremos ganhar”, afirmou.

Na terceira temporada no Remo, Mimica sabe muito bem o quanto o Re-Pa é diferente. Ele contou qual foi o melhor da carreira até o momento.

“Acho que será um grande jogo e tem que se melhor do que foi o último jogo. Para mim foi o melhor Re-Pa até agora, o da Série C deste ano, no qual vencemos por 3 a 2. Isso desde 2018. E espero que seja melhor ainda e com o Remo vencendo de novo”, avaliou.

O zagueiro faz parte de um esquema que possui a melhor defesa de toda a Série C. O Remo tomou apenas 10 gols durante a primeira fase. Para Mimica, isso ocorre porque o time está unido e ligado em cada partida.

“A gente sempre vinha conversando sobre isso. Eu, Jansen, Ricardo, Marlon, Vinícius. Se não tomar gol, estamos classificados. E a gente sempre disse que não era só zaga e lateral. Mas é começar marcando desde a frente e lá atrás sofrer pouco e foi o que aconteceu. Nós estamos sofrendo poucos gols”, comentou.

Com a classificação para a próxima fase certa, Mimica ainda relembrou outros anos e disse que agora é pensar no futuro, buscando o acesso.

“Quando eu cheguei sempre teve esse objetivo de classificar e conseguir o acesso. A gente veio até conversando no avião que em 2018 passamos por um momento difícil e quantas vezes precisamos sair pelo fundo porque estávamos lá em baixo na tabela. Que nos deram como rebaixados e nós acreditamos que poderíamos mudar a situação. O Netão entrou no final e nos ajudou. E agora foi diferente. A gente voltou para Belém (após a classificação em Manaus) e viu a torcida no aeroporto para nos receber. Foi um momento maravilhoso. Mas agora é pensar no futuro. Temos um objetivo maior. É trabalhar mais no dia a dia para conseguir o resultado e vir o acesso”, finalizou.

O jogo entre Remo e Paysandu será no sábado, às 17 horas, no Mangueirão, e válido pela 18ª rodada da Série C. A partida vai ter transmissão lance a lance em OLiberal.com.