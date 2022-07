Volta Redonda vence Manaus de virada e Remo sai do G8 da Série C

O Volta Redonda virou para cima do Manaus, em plena Arena da Amazônia, e venceu por 2 a 1, na noite de segunda-feira (18). Com o resultado, a equipe carioca entrou no G8 da Série C do Brasileiro e empurrou o Remo para a nona colocação da Terceirona.

Em um jogo intenso, com ambos os times atacando bastante. Rahael Lucas até chegou a fazer para o Voltaço, mas a arbitragem pegou o impedimento. O primeiro gol só saiu aos 44 da primeira etapa. Guilherme Pira, de frente com o goleiro, tocou no alto para abrir o placar para o Manaus.

Já no segundo tempo, o Volta Redonda apertou mais os mandantes e conseguiu chegar ao empate. Aos seis minutos, Bruno Barra aproveitou uma cobrança de escanteio para cabecear para o gol. Já aos 40 minutos, foi a vez de Lelê marcar o segundo do time carioca e garantir os três pontos do Voltaço.

No próximo fim de semana, o Remo tem uma nova oportunidade para voltar ao G8. A equipe visita o Botafogo-PB, domingo (24), às 19h, no Estádio Almeidão. Com uma combinação de resultados, o Leão pode voltar à zona de classificação ao quadrangular de acesso.

