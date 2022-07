Com três amarelos, Uchôa está suspenso da próxima partida do Remo na Série C

O Remo terá uma baixa importante para a partida contra o Botafogo-PB, pela 16ª rodada da Série C. Advertido com três cartões amarelos, o volante Anderson Uchôa está suspenso do próximo compromisso do Leão pela Terceirona.

A saída do camisa 4, titular absoluto da equipe remista, vai abrir vaga para uma concorrência acirrada no setor. Paulinho Curuá, autor de um belo gol no último jogo do Leão, contra o ABC-RN, deve permanecer entre os titulares. Brigam por uma posição ao lado dele no meio de campo Marciel, Jean Patrick e Marco Antônio.

Conhecido na última Série B do Brasileirão por ser bastante advertido, Uchôa é um dos jogadores do Remo que menos levaram cartões nesta Série C. A primeira vez que o jogador recebeu amarelo foi na partida contra o Altos, pela 11ª rodada. A segunda advertência veio no Re-Pa, pela rodada 13.

Remo ainda tem quatro pendurados

Além de resolver o problema de quem será o substituto de Uchôa no meio de campo, o técnico Gerson Gusmão pode ter outros cinco atletas suspensos no decorrer da Série C. Com dois cartões amarelos, Brenner, Erick Flores, Ricardo Luz, Marciel e Marlon estão a uma advertência de ficarem de fora de uma partida da Terceirona.

Dos cinco citados, dois foram titulares na última partida contra o ABC-RN. O camisa 9 Brenner marcou o segundo gol azulino, de pênalti, enquanto Marlon é o capitão da equipe.

A partida entre Remo e Botafogo-PB, pela Série C, ocorre no domingo (24), às 19h, no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. O jogo terá cobertura Lance a Lance pelo Oliberal.com.