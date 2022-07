Curuá explica golaço pelo Remo contra o ABC: 'Era para fazer o gol de cabeça'

Um dos destaques da vitória do Remo sobre o ABC, no fim de semana, foi o golaço do volante Paulinho Curuá. Após ser exibido até mesmo no Fantástico, programa da Rede Globo, o jogador falou sobre o alcance que o momento teve e explicou como aconteceu o lance.

"A repercussão é uma das maiores, não só no Pará, mas no Brasil e também na região onde eu moro, no oeste do Pará. Aconteceu muito naturalmente. Era uma jogada que a gente tinha treinado, mas era para fazer o gol de cabeça. Mas a bola veio baixa, então tive que fazer o gol daquele jeito e graças a Deus deu muito certo", disse Curuá.

VEJA MAIS

O Remo agora tem uma nova missão contra um adversário que está entre os primeiros: o Botafogo-PB, atual terceiro colado. A partida tem um lado de rivalidade, após a saída do técnico Gerson Gusmão, ex-Belo, para o Leão, no último mês de junho. Curuá não demonstrou preocupação pelo clima que se criou para o jogo.

"Está uma rivalidade boa, vai ser um clássico, por tudo o que criaram. Vai ser um jogo difícil e pegado. É um time que está brigado na parte de cima. Mas nós também temos nossas forças, esse jogo que ganhamos [contra o ABC] aumentou a nossa confiança. É chegar preparado para este grande jogo", concluiu.

O duelo entre Botafogo-PB e Remo ocorre no domingo (24), às 19h, no Estádio Almeidão. Acompanhe a cobertura completa pelo portal OLiberal.com.