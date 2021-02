Volante não renova com o Remo e exalta: ‘Sensação de dever cumprido’

A lista de saída do Remo segue a todo o vapor. Apesar do clube não comunicar oficialmente, muitos jogadores deixaram o clube nesta segunda-feira. O volante Charles foi um deles. O atleta usou a rede social para comunicar a saída e também agradecer pelo ano de 2020.

“Venho através deste para me despedir, porém com a sensação de dever cumprido por ter conseguido colocar esse gigante entre os 40 melhores clubes do país. Queria agradecer a Deus por ter me capacitado até aqui, ao Clube do Remo por ter aberto as portas para que eu pudesse vestir essa camisa e me doar ao máximo do primeiro ao último dia e a toda essa torcida gigante e apaixonada por ter me respeitado e apoiado nesse período. Que Deus abençoe esse ano que está por vir e mais uma vez o meu muito obrigado”, comentou na rede social.

Charles disputou 31 partidas e marcou dois gols pelo Remo. Ele chegou a atuar no sábado contra o Vila Nova pela final da Série C e o contrato acabou no domingo.

Enquanto alguns jogadores vão se despedindo, outros vão se preparando para a partida de quarta-feira do Remo contra o Independente-PA pela próxima fase da Copa Verde. O jogo será às 16 horas, no Mangueirão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.