Volante do Remo valoriza atuação contra o Vitória e fala sobre possível titularidade

O Remo se prepara para o jogo contra o Avaí, na quinta-feira (16), às 21h30, no Baenão. Mas o triunfo do último fim de semana, contra o Vitória-BA, ainda dá o que falar e o volante Marcos Júnior, destaque da partida, comentou sobre a atuação sobre o Leão Baiano:

"Fui para o jogo justamente para isso, quando o professor precisasse me colocar no jogo, eu estar bem ligado no que era para fazer o melhor para ajudar meus companheiros. Temos um grande elenco e quem estiver no banco é isso, entrar e ajudar", disse Marcos.

Com as várias lesões e suspensões, o espaço para Marcos Júnior entrar entre os titulares pode pintar mais cedo que tarde. Apesar de deixar a decisão nas mãos do treinador Conceição, Marcos confessa que está na expectativa para assumar a vaga:

"Eu sei que eu vou continuar trabalhando, como tenho feito nos últimos dias. Claro que quero estar entre os 11, quem não quer? Mas deixo para ele e se for da vontade dele entrar ou se não, vou estar no banco pronto para ajudar", concluiu.

Remo e Avaí tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.