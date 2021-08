Volante do Remo fala sobre recuperação para visita ao Brasil (RS): ‘estou sem dores’

O Remo enfrenta o Brasil de Pelotas (RS) nesta sexta-feira (27), às 19h. Para essa partida, o Leão já poderá contar com o volante e capitão do time, Lucas Siqueira. O jogador estava fora desde julho, quando sofreu uma lesão grau um na coxa esquerda. Segundo o atleta, ele já se sente bem fisicamente.

“Eu já estou sem dores, o grande teste vai ser no jogo. Espero não ter nenhum problema físico, está realmente 100% recuperado e, consequentemente, eu vou estar crescendo nos próximos jogos, voltando à minha melhor forma para conseguir fazer bons jogos e ajudar a equipe do Remo”, afirmou o jogador.

No jogo contra o Brasil (RS), o Remo não poderá contar com pelo menos cinco jogadores, que ainda seguem no departamento médico. O meia-atacante Matheus Oliveira, o lateral-direito Wellington Silva, o zagueiro Romércio e Fredson e o meia Erick Flores. Sobre isso, Lucas Siqueira disse que independente dos desfalques, o jogo contra o Xavante em si seria complicado.

“O Brasil de Pelotas lá (em casa) é sempre um jogo difícil, competitivo. Então, a gente tem um elenco que está crescendo bastante na competição, com a nossa formação tática, temos feito bons jogos fora de casa e esperamos fazer mais uma grande partida para conquistar um bom resultado”, declarou o jogador.

Remo e Brasil de Pelotas (RS) se enfrentam nesta sexta-feira, no estádio Bento Freitas. A partida tem transmissão Lance a Lance no portal de OLiberal.com

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)