Volante do Remo está fora do jogo contra o Gama-DF e afirma: 'Na torcida pela nossa classificação'

A escalação do Clube do Remo para a partida contra o Gama-DF ainda não saiu, mas o time azulino tem um desfalque garantido. O volante, que também vinha atuando como capitão, Lucas Siqueira não vai jogar nas oitavas de final da Copa Verde. Ele fez um publicação na rede social informando que ficará de fora e depois mostrou o tratamento realizado no tornozelo direito no núcleo de fisioterapia do clube.

(Reprodução/ Instagram)

(Reprodução/ Instagram)

O Remo vai divulgar daqui a pouco a escalação para a partida confirmando que são os titulares e os desfalques para a partida da Copa Verde. O jogo será às 16 horas, no Mangueirão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.