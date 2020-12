Volante do Remo descarta jogo fácil contra o lanterna e confirma titulares: 'A base é a mesma'

Líder do grupo D do quadrangular de acesso, o Remo pode ficar ainda mais próximo do acesso neste fim de semana. Contra o lanterna, o Ypiranga-RS, às 18h de domingo (27), no Mangueirão, o Leão tem a chance de abrir vantagem na liderança.

Em entrevista no Baenão, o volante Lucas Siqueira confirmou que para mais esta partida importante, o técnico Paulo Bonamigo deve usar a mesma base dos últimos jogos. "A base da equipe é a mesma, não vamos mudar muito. Se tiver alguma modificação, vai ser uma peça ou outra. Mas a base da equipe vai ser a mesma. Depende muito da partida e da estratégia do Bonamigo", afirmou.

Aliás, Lucas aproveitou para descartar qualquer pensamento de facilidades contra o Ypiranga-RS. Inclusive, relembrou que a derrota no último fim de semana, por 3 a 2 para o Londrina-PR (após estar vencendo por 2 a 0), foi algo devido às circunstâncias da partida.

"Não tem essa de lanterna. As quatro equipes são qualificadas e merecedoras de estarem nessa fase. Estão fazendo bons jogos, estavam ganhando do Londrina por 2 a 0 e com o jogo controlado, até às expulsões. [Terão uma] postura de querer vencer. Eles estão sem pontos e precisam da vitória para continuar sonhando com o acesso", finalizou.

A partida Remo x Ypiranga-RS, pela terceira rodada do quadrangular de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.