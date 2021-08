Volante do Remo descarta favoristimo contra o Brasil e afirma: 'Não será jogo fácil'

O Remo encara o lanterna da Série B no próximo domingo. O Brasil de Pelotas, segundo informações, vive uma fase difícil dentro e fora de casa. Salários pendentes há três meses, pressão da torcida, troca de dirigentes, além de ser o último colocado na Segundona, com apenas 13 pontos, sendo duas vitórias, sete empates e 11 derrotas.

Com tudo isso pelo que passa o rival, seria normal pensar que o Remo, 12º colocado com 26 pontos, é favorito no jogo válido pela 21ª rodada da Série B. Mas, segundo o volante Arthur, são em jogos assim que o alerta precisa ficar ligado. E ele cita um exemplo disso o jogo contra o Londrina, pela 13ª rodada, no qual o Remo foi derrotado por 1 a 0, no estádio do Café.

“Não podemos levar um jogo, no qual o adversário é lanterna, como já ganhou. Tivemos experiência de enfrentar o Londrina, que também era lanterna na época, e, infelizmente, não fizemos um jogo bom. Precisamos respeitar o adversário, apesar de ser lanterna, porque não será jogo fácil. É preciso fazer uma partida segura e aproveitar as oportunidades que formos criar. Então temos que ir com a consciência de que precisamos ser consistentes para sair com a vitória lá”, comentou o volante.

Para a partida contra o Brasil, o Remo tem os retornos do lateral-direito Thiago Ennes, do lateral-esquerdo Igor Fernandes, que estavam suspensos no jogo passado, e do volante Lucas Siqueira, recuperado de lesão na coxa esquerda. Com isso, as mudanças vão ocorrer no time titular.

“Talvez sim. Não sei como o Felipe vai armar o time. Ele sempre treina dando oportunidade para todos. Então a gente tem que estar sempre preparado para quem ele escalar ir bem”, disse Arthur.

O jogo entre Brasil e Remo será às 19 horas de sexta-feira (27), no Bento Freitas, em Pelotas (RS), com transmissão lance a lance em OLiberal.com