Volante do Remo avalia estreia na próxima fase da Série C fora de casa: 'O importante é se impor'

O volante Djalma voltou a atuar pelo Remo após dois meses afastado por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa. Logo no retorno, ele jogou no clássico contra o Paysandu, que não foi de muita intensidade. Pelo contrário, deixou a desejar. Então, coube ao volante explicar o motivo da partida ter sido fraca.

“Eu estava há dois meses sem jogar por causa de uma lesão que eu tive no músculo adutor. E tive oportunidade de jogar no sábado, no clássico. Onde estávamos classificados e o professor colocou jogadores para ter ritmo. Me senti bem e eu fui intenso. Mas foi um pouco abaixo como muitas pessoas falaram. Mas quem entrou tentou mostrar seu valor e fica satisfeito que conseguiu o objetivo que foi classificar. Agora é esquecer o clássico porque temos uma final contra o Londrina e precisamos dos três pontos”, comentou.

Para Djalma, o grupo D é difícil por ter o Remo, Paysandu, Londrina e Ypiranga. Ele sabe que cada jogo será uma final e o grupo está focado em conseguir bons resultados.

“Será uma chave difícil. Até mais difícil que a chave de lá (que tem Santa Cruz, Brusque, Vila Nova e Ituano). Com clássico paraense, dois times do sul, que brigam muito. Mas temos um time muito técnico, com um treinador bem inteligente que vai passar os pontos fracos do adversário para a gente”, afirmou.

A estreia do Remo será no sábado contra o Londrina, às 17 horas, no estádio do Café. Ou seja, fora de casa. Mas para Djalma isso não importa, pois de qualquer jeito o time encara cada partida como uma final.

“Estrear tanto fora e como dentro será difícil. Acho que a gente não pode escolher adversário, se vai jogar em casa, o importante é se impor, fazer nosso jogo e conseguir nossos objetivos no decorrer do campeonato. Temos que pensar primeiro no Londrina, que será mais uma final”, comentou.

Sobre jogar novamente contra o Paysandu, o volante do Remo observa: “Acho bom. Vai ser importante para cidade. Para nós, jogadores. Nesse momento bom não temos que escolher adversários. Temos que nos impor e ir atrás do tão sonhado acesso. Será difícil, mas vamos lutar para isso. E será mais um adversário”, garantiu.

A partida entre Londrina e Remo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.