Volante do Remo afirma que estão indo em busca da quarta vitória consecutiva na Série B

O Remo pode conquistar sua quarta vitória consecutiva nesta sexta-feira (23), contra o Londrina, às 16h, no estádio do Café. Para o volante Uchôa, essa partida é uma oportunidade para mostrar o trabalho que vem sendo feito e buscarem mais uma vitória para distanciar, ainda mais, da zona do rebaixamento.

“Nós viemos em busca da vitória. Nós sabemos que a Série B não tem jogo fácil, sempre estamos vendo o último ganhando do primeiro, então isso serve de alerta para nós, colocarmos os pés nos chãos”, afirmou.

Mesmo sendo criticado pela torcida, o volante enaltece o crescimento do grupo nas últimas partidas da equipe. Uchôa ainda agradece a parceria com outro volante azulino.

“Tenho que enaltecer todo o grupo, estamos nos dedicando e estamos trabalhando para evoluir todos os dias. Tenho que parabenizar o grupo que estão se dedicando bastante, agradeço ao Lucas e ao Erick que jogam ao meio e isso facilita muito para mim”, finalizou.

