Vocalista e dançarino da Calcinha Preta comemoram conquista do Remo da Copa Verde

Na conquista da Copa Verde, o Remo contou com vários torcedores ilustres. Além do governador Helder Barbalho e do meia atacante ex-Leão Hélio Borges, a vocalista da Calcinha Preta, Paulinha Abelha, e o marido Clevinho Santos, dançarino na banda, também comemoraram o título. Aliás, Clevinho é primo do zagueiro Fredson, autor do último pênalti da decisão contra o Vila Nova.

Já Paulinha Abelha compartilhou nos stories do Instagram, o momento da festa pelo campeonato azulino: