Vitória no Re-Pa ratifica: Remo desta Série C é feito para os momentos de pressão

Mais do que a vitória de virada no Re-Pa, o 3 a 1 do Remo sobre o Paysandu foi a confirmação de que o atual grupo do Leão é feito para estes momentos em que o time está à beira do precipício. Força que faz da equipe uma séria candidata ao acesso.

Saída de Mazola reavivou o espírito azulino (Cristino Martins/OLiberal)

Superando o ex e o vice

Após um período invicto com o técnico Mazola Júnior, o Remo viu o rendimento cair. De quebra, enquanto vivia uma série sem vitórias na Série C, o time perdeu o título paraense para o maior rival.

Veio então Paulo Bonamigo, que mudou a cara do grupo, aumentou a confiança dos jogadores e provou que o Leão poderia fazer mais em campo que apenas se defender e esperar por uma bola.

Recital em Manaus

Mas nem tudo foram flores para Bonamigo. Depois de vencer os três primeiros que fez, o Remo entrou em uma oscilação. Mesmo dentro do G4, via os rivais se aproximando e o risco de sair. Foi então que o Leão mostrou sua força e, na visita ao Manaus-AM, fez sua melhor e mais sólida atuação no torneio. Vitória por 2 a 0 e classificação garantida.

Virada no Re-Pa

Por fim, o clássico. Uma combinação de resultados poderia deixar o Remo em último com um ponto e há três do G2 - e cinco do Paysandu. O que tiraria a vantagem do time azulino só depender de si para conquistar o acesso.

Entretanto, o Leão mais uma vez triunfou perante à adversidade e com direito a atuação elogiada do meia Felipe Gedoz, criticado pelas atuações que não convenciam. Ainda melhor, de virada: 3 a 1 e a liderança do grupo D da Série C. Resta saber se o Remo conseguirá tirar proveito de todas essas provações e retornar à Série B.

E você, torcedor, quer destacar algum outro momento de força do Leão nesta Série C? Relembre aí nos comentários.