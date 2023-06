Vitor Leque, reforço do Remo, fala sobre características em campo: 'Sou velocista e finalizador'

O Clube do Remo apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (30), o atacante Vitor Leque, de 22 anos. Já regularizado, o jogador já está pronto para atuar contra o Floresta-CE, próximo adversário do Leão, em partida que rola neste domingo (2), às 19h, fora de casa, em Fortaleza (CE), pela Série C.

Segundo o atacante, caso o técnico Ricardo Catalá precise dele durante o jogo, ele está pronto para defender o manto azulino. “Estou à disposição, preparado, se ele [Catalá] precisar de mim tenho certeza que vou corresponder da melhor maneira. Fiz uma ótima semana de treinamentos, os companheiros me abraçaram aqui e me ajudaram bastante. Tenho certeza que vamos para Fortaleza fazer um belo resultado e voltar com os três pontos”, disse Leque.

O Leão é o terceiro time em que Vitor Leque atua emprestado pelo Cruzeiro, o último foi o Botafogo-SP, onde sequer chegou a atuar. Agora, o objetivo do atacante agora é agradar a torcida azulina.

“A torcida pode esperar muita determinação, muita força de vontade, vim para somar aqui no clube, tenho certeza que vai dar tudo certo. Espero contar com a torcida azulina para as próximas rodadas, tenho certeza que a gente vai buscar essa classificação aí”, afirmou Vitor Leque.

Para conquistar a confiança do torcedor, Leque promete mostrar suas melhores habilidades em campo ao lado dos atacantes Pedro Vitor e Muriqui. “Gosto de jogar de um para um, sou um atacante que joga pela beirada, sou velocista, tenho ótima finalização. Onde o professor Catalá me colocar para jogar, eu vou estar à disposição para fazer um grande jogo”, disse.

Vitor Leque chegou a enfrentar o Clube do Remo em 2021, na Arena Independência, quando o Leão encarou o Cruzeiro pela Série B, e derrotou a equipe mineira por 3 a 1.