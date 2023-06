Reforço do Remo é regularizado e já pode estrear contra o Floresta; veja

Anunciado na última quinta-feira (29) pelo Remo, o atacante Vitor Leque foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o reforço azulino está apto para estrear com a camisa do Leão.

Vitor Leque já está em Belém e treina com o elenco. O foco é a partida deste domingo (2), às 19h, no Estádio Presidente Vargas, contra o Floresta. Em caso de vitória e uma combinação de resultados, o Leão pode entrar no G8 da Série C.

