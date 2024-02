Vinícius fala sobre ausência nas convocações para os jogos do Remo: "Respeito as decisões"

Antes do clássico Re-Tu desta quinta-feira (8), Vinícius, goleiro do Remo, concedeu entrevista exclusiva para Abner Luiz e Paulo Fernando, na Rádio Liberal +, e comentou sobre a situação dele no clube em 2024, na condição de terceiro goleiro do elenco.

"Eu sigo trabalhando firme e forte. Iniciei meu trabalho até antes da pré-temporada em novembro. Sigo trabalhando normalmente, com a mesma dedicação de sempre, respeitando essa camisa, o clube e esse torcedor", declarou.

O ídolo azulino também comentou sobre não estar sendo relacionado para as partidas nesses quatro primeiros jogos da temporada. "Isso é além da nossa vontade, do nosso querer. A gente é comandado, então temos que respeitar. Nós não precisamos concordar, mas o respeito tem que haver. Eu respeito as decisões que são tomadas e seguimos trabalhando".

Os próximos passos

Questionado se iria se aposentar ou se seguiria a carreira, aos 39 anos, o goleiro foi assertivo. "Vou seguir como goleiro em atividade". Atual vereador na Câmara de Belém, Vinícius disse que pretende continuar jogando na capital. "Mais para frente vemos isso aí. Primeiro vou concluir meu contrato e honra com a camisa do clube da melhor forma possível."

"Meu ciclo estava encerrando no clube"

"O que foi passado pra mim foi que meu contrato termina em março e seria prorrogado até abril, quando termina o campeonato estadual. O contrato não seria renovado porque o meu ciclo estava encerrando no clube. Eu falei que tudo bem, que respeito a decisão, apesar de saber que tenho condições ainda de retribuir e contribuir mais. Mas a gente respeita, não obrigamos ninguém a fazer o que não quer", Vinícius falando se foi comunicado da decisão do clube.