Goleiro do Remo, Vinícius quer 'cabeça fria' após derrota para o Ypiranga: 'Duas decisões em Belém'

O goleiro do Remo, Vinícius, não se desesperou após o tropeço diante do Ypiranga-RS, em Erechim - 2 a 1 para os donos da casa. Segundo ele, ainda há dois jogos em Belém para o clube sacramentar o acesso.

O detalhe é que o Remo ainda está na liderança do grupo D, com sete pontos. No entanto, pode ser alcançado ou ultrapassado pelo Paysandu, assim como o Londrina pode igualar com o Leão - Londrina e Paysandu jogam a partir das 20h, desta segunda-feira (04), no estádio do Café.

