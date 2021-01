Derrota para o Ypiranga frustra técnico do Remo que reclama: 'Não podemos tomar gol de bola parada'

A derrota do Remo para o Ypiranga-RS acendeu o sinal de alerta no grupo comandado pelo técnico Paulo Bonamigo. O treinador comentou sobre a partida, disse que o Remo teve um bom início de jogo, porém reclamou demais da forma como o Remo se postou nas jogadas de bolas paradas - e em uma delas acabou tomando gol.

“Foi uma partida equilibrada, com as duas equipes buscando o gol, conseguimos sair na frente, tivemos até os 20 minutos um bom controle do jogo, equipe agressiva, chegando com consistência, mas depois o Ypiranga equilibrou e venceu em cima dos detalhes. A bola parada foi determinante, Estamos tão bem treinados nessa jogada, foram poucos gols sofridos, estávamos bem concentrados nessa bola, isso foi um fator que deu um ânimo maior ao adversário”, disse.

O treinador azulino sabe que terá uma semana difícil, cheia de pressão, ainda mais encarando o Paysandu, no clássico “Rei da Amazônia”, porém o jogo contra o clube gaúcho rendeu ensinamentos e um deles é trabalhar o psicológico da equipe.

“Foram duas partidas equilibradas contra o Ypiragna, com equipes candidatas ao acesso. Hoje dependemos só dos nossos resultados, vamos juntar os caquinhos, aqui quando perde, perde todo mundo e quando ganha, ganham todos. Não temos que colocar na cabeça dos atletas que eles não tem potencial para chegar, nós mostramos, hoje mesmo, que somos uma equipe que possui condições e temos que buscar a recuperação em seguida”, falou.

Bonamigo sabe que o jogo de amanhã - Londrina e Paysandu - vale muito para as pretensões azulinas e por isso vai acompanhar de perto. Mesmo perdendo para o lanterna do grupo, o treinador remista elogiou bastante a equipe gaúcha.

“Vamos aguardar o resultado de Londrina e Paysandu com tranquilidade, sabíamos que seria um confronto difícil pela qualidade do Ypiranga, que não foi o primeiro colocado por acaso, iria fazer o jogo da sua vida, ninguém falou que o acesso seria fácil. Teremos um clássico agora, vamos tentar corrigir, não podemos levar gols de bola parada do jeito que treinamos”

A derrota é passado para o comandante remista, que foca nas “decisões” contra Paysandu e Londrina em Belém para conquistar o tão sonhado acesso para a Série B. “Ninguém gosta de perder, todos estão chateados, mas ninguém vai subir com facilidade. É um grupo muito equilibrado, vamos aguardar o resultado de Londrina x Paysandu para saber como ficará a nossa situação e teremos dois jogos em Belém e é nessas partidas que temos que apostar”, finalizou.

