Vinícius alerta sobre craque do Botafogo e lamenta ausência de torcida pela Série B

O jogo do Remo contra o Botafogo, pela próxima rodada da Série B é de grande importância para as pretensões azulinas no campeonato. De acordo com o goleiro Vinícius, o time do Botafogo requer uma atenção especial do elenco azulino. Apesar da necessidade de foco total em todo momento do jogo, o arqueiro remista já identificou um jogador alvo para a marcação: o atacante Chay.

"Estamos 100% concentrados e focados pra marcar jogadores de bons clubes. Ele (Chay) tem muita qualidade e é um grande jogador, mas temos que diminuir os espaços. Temos que ter uma marcação justa e firme me cima dele", disse Vinícius.

Além do foco em Chay, Vinícius lamentou a ausência da torcida na partida contra o Botafogo. O Governo do Pará liberou o público em estádio, mas a CBF não deu o aval para a presença de torcedores na Série B.

"Isso sempre desanima. A gente sabe que a nossa torcida é fundamental. Mas a gente entende que, pelo momento em que o mundo vive, isso é necessário. Creio que logo os torcedores vão voltar e ficaremos felizes quando eles estiverem juntos conosco", avaliou.

Remo e Botafogo se enfrentam neste sábado (4), às 19h30, no estádio Baenão, em Belém, pela 22ª rodada da Segundona. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com

Veja outros trechos da entrevista de Vinícius

Briga por acesso

"Sabemos que hoje nosso objetivo é lutar para permanecer na Série B. Claro que, se a gente conseguir algo melhor, vamos almejar coisas a mais. A princípio, nosso objetivo é a permanência e lutar contra as oscilações de desempenho"

Jogo contra o Botafogo

"Temos que fazer aqueles jogos, igual como fizemos contra outras grandes equipes no primeiro turno. Precisamos aumentar o nível de competitividade e fazer um grande jogo. Precisamos pontuar nesse returno, e esse jogo e fundamental pra isso"