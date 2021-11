VÍDEO: Remo alerta torcedores sobre a setorização do Baenão e estipula preço da cerveja

O Remo encara o Goiás-GO na noite de hoje, às 20h, no Baenão, pela 36ª rodada da Série B. A torcida azulina já adquiriu todos os ingressos para o jogo, que possui uma importância enorme na luta contra o rebaixamento. Esse será o primeiro jogo com a venda de bebidas alcoólicas após a reabertura dos estádios em meio à pandemia e o Leão estipulou preços e deu detalhes sobrea as entradas dos torcedores no estádio.

A setorização do Baenão com ingressos para arquibancadas mexeu na forma como o torcedor poderá ter acesso aos portões. Quem comprou ingresso para a arquibancada da Almirante Barroso, poderá ter acesso aos portões situados na Avenida Antônio Baena somente pelo lado da Almirante. O mesmo ocorrendo quem adquiriu bilhetes para o lado da Avenida Romulo Maiorana, evitando o fluxo de pessoas andando no corredor principal de acesso ao estádio.

O Remo informou também que a cerveja será vendida no valor de R$4 e a água e refrigerante (copo) custarão R$2.