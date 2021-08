Vice-artilheiro do Remo, Renan Gorne acredita em bom resultado contra o Vasco: ‘Temos totais condições’

O Remo encara o Vasco nesta sexta-feira (13), às 21h30, no Baenão, pela 18ª rodada da Série B. A partida encerra o primeiro turno e é considerada uma pedreira para o Leão pelo histórico do time carioca. No entanto, o atacante Renan Gorne acredita em um bom resultado para o Remo.

"Jogo difícil. O Vasco é multicampeão brasileiro e tem títulos internacionais também. Tem uma camisa muito pesada, de muita história e tradição. Assim como eles têm a deles (camisa), a nossa também tem tradição. Como já falei. Temos que respeitar, mas dentro de campo são 11 contra 11 e vamos dar o nosso melhor para sair vitoriosos e temos totais condições disso", comentou.

Preparação

O Remo desembarca em Belém na tarde desta quinta-feira (12) e vai realizar apenas um regenerativo no Nasp (Núcleo Azulino de Saúde e Performance), localizado no Baenão. O atacante falou sobre pouco tempo de preparação para o jogo contra o time cruzmaltino.

"Não temos nem três dias de descanso de um jogo para o outro e ainda tem as viagens. Mas estamos acostumados com isso. No Baenão temos que mostrar a força que temos dentro de casa, respeitando o Vasco, logicamente, mas sabendo que temos condições de fazer um grande jogo e sair vitoriosos", ressaltou.

Disputa pela artilharia

Renan Gorne foi autor do gol que garantiu o empate em 1 a 1 do Remo com o Goiás. Ele assumiu a vice-artilharia no Remo, com sete gols marcados, sendo três na Série B e quatro no Campeonato Paraense. O atacante está atrás apenas do meia Felipe Gedoz, que tem nove gols na temporada 2021.

"Fico feliz de ter marcado e contribuído no empate diante do Goiás. Feliz por voltar a marcar e de poder ajudar meus companheiros dentro de campo. O professor Felipe precisou, confiou e me colocou na partida e consegui dar conta do recado. O time está de parabéns pela partida que fez. Mostramos nosso poder de reação ao sair atrás do placar e ter conseguido o empate. Temos muitas coisas para conquistar nesse campeonato", comentou Gorne, falando sobre a relação com o artilheiro do clube, Gedoz.

“Eu peguei a bola para bater e ele, que é quem sempre bate, chegou perto, mas os outros companheiros falaram para deixar que eu batesse. Eu também venho treinando e treino bem. Ele me passou confiança e me desejou sorte no momento do pênalti, pois sabia que eu estou me dedicando e o gol seria consequência desses treinamentos. Agradeço ao Vinícius, Thiago, Lucas, Rodrigo e Juninho que sempre estão treinando os pênaltis juntos com a gente. Os goleiros sempre nos ajudam muito. Fui feliz na batida.”

Transmissão de Remo x Vasco

A partida entre Remo e Vasco terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, pré-jogo, pós-jogo e melhores momentos nas redes socais de O Liberal.