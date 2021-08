Último Lance recebe meia do Remo Erick Flores e discute resultados das equipes paraenses

O meia do Remo, Erick Flores, é o convidado do Último Lance desta segunda-feira (23), às 18h. Além da entrevista, o programa discutirá o final da semana dos times paraenses no Campeonato Brasileiro: o empate do Paysandu na Série C, as vitórias de Castanhal e Paragominas na Série D e a derrota e eliminação da Esmac pela Série A2 feminina.

