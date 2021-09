Trio de arbitragem do Paraná irá comandar Remo x Avaí-SC pela Série B

A Confederação Brasileira de futebol (CBF), divulgou em seu site oficial, a escala de arbitragem para a partida entre Remo x Avaí-SC, que será realizada na próxima quinta-feira (16), às 21h30, no Baenão, válida pela 24ª rodada do Brasileiro da Série B 2021. O jogo será comandado por um trio de arbitragem paranaense.

O árbitro central da partida será José Mendonça da Silva Júnior. Ele será auxiliado por Jefferson Cleiton Piva da Silva e João Fábio Machado Brischiliari. O quarto árbitro será o Olivaldo José Alves Moraes, filiado à Federação Paraense de Futebol (FPF). Nesta temporada, José Mendonça da Silva Júnior, de 37 anos, já trabalhou em oito partidas nesta Série B, seis delas como árbitro de campo e duas comandando o VAR.

Remo x Avaí se enfrentam no Baenão na próxima quinta-feira (16), às 21h30. A partida terá transmissão com pré e pós jogo, além do lance a lance pelo OLiberal.com