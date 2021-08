Três titulares do Remo serão desfalques por, no mínimo, 21 dias

Três titulares do Remo, que não foram escalados nesta terça-feira (17) para a partida contra o Confiança-SE pela Série B, deverão desfalcar a equipe por pelos menos três semanas. Segundo a assessoria de imprensa do clube, Matheus Oliveira, Romércio e Erick Flores tiveram lesões musculares com um nível de gravidade maior e terão tempo de recuperação de, no mínimo, 21 dias.

Ainda de acordo com a assessoria, Romércio e Matheus Oliveira tiveram contusões com o mesmo nível de gravidade: grau II. O zagueiro trata lesão do adutor longo esquerdo da coxa, enquanto o meia se recupera de um machucado no vasto intermédio esquerdo. Em ambos os casos o tempo de recuperação previsto é de três semanas.

A situação é mais grave com o meia Erick Flores. O jogador teve uma lesão grau III, que requer 6 semanas de tratamento. De acordo com o departamento médico azulino, Erick teve uma contusão no retor anterior da coxa direita.

Veja a lista que jogos que cada atleta deve perder:

Romércio:

- CRB (casa)

- Brasil de Pelotas (fora)

- Botafogo (casa)

Matheus Oliveira:

- CRB (casa)

- Brasil de Pelotas (fora)

- Botafogo (casa)

Erick Flores:

- CRB (casa)

- Brasil de Pelotas (fora)

- Botafogo (casa)

- Avaí (casa)

- Guarani (fora)

- Náutico (casa)

- Sampaio Correia (fora)