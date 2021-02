Treinador interino do Remo elogia lateral-direito estreante: 'Experiente'

O Remo venceu a primeira partida contra o Independente pela quarta de final da Copa Verde - com essa vitória a equipe pode perder até com um gol de diferença que conquista a vaga para a próxima fase, em jogo marcado para domingo (07), em Tucuruí.

O técnico interino do Clube do Remo, João Nasser Neto, avaliou que mesmo com a chuva a equipe soube se adaptar para marcar os gols e conquistar a vitória. “Conseguimos entender o primeiro tempo do jogo, enquanto a chuva ainda estava fraca, depois que aumentou conseguimos nos adaptar. Fizemos um bom jogo e ganhamos. Foi fundamental para ter esses dias para trabalhar com tranquilidade”, comentou.

Sobre a estreia do lateral-direito Wellington Silva, Netão disse que o atleta é experiente e soube de adequar, mesmo com chuva, ao jogo. Já os meninos da base estão tendo a oportunidade de conquistar o seu espaço nesse momento de reformulação da equipe. “Um jogador experiente, inteligente, com uma parte técnica, com muita chuva até atrapalhou ele, mas conseguiu se adaptar rápido a necessidade do jogo. Os meninos da base, dentro do que acreditamos, sempre buscando. Não podemos meter o garoto de qualquer jeito no jogo”, finalizou.