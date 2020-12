Treinador do Remo tem retrospecto positivo em clássicos contra o Paysandu

Em sua segunda passagem pelo Remo, o técnico Paulo Bonamigo garantiu a classificação da equipe para o quadrangular de acesso. Para alguns torcedores mais velhos, isso pode gerar uma lembrança da Copa João Havelange de 2000. Quando Remo e Paysandu duelaram por uma das vagas na Série A. Após vencer na ida por 3 a 2, o Leão tinha a vantagem. Em um Mangueirão lotado, o Paysandu abriu o placar com Sandro Goiano. Mas Jurinha, de cabeça empatou e o Remo de Paulo Bonamigo avançou na Copa, sendo eliminado nas oitavas pelo Sport.

Às vésperas de mais um clássico, Bonamigo fala em dar espetáculo nessa última rodada da fase classificatória. "Vencer clássico sempre dá uma vitaminada mental no grupo. A gente sabe disso. Temos que fazer um grande jogo como foi o outro Re-Pa. E esperamos isso. Porque o momento do adversário também é ótimo. Esperamos dar um espetáculo, com as duas equipes querendo jogar futebol. Quem ganha é o próprio espetáculo", avalia.

Após conquistar a classificação no jogo contra o Manaus, a torcida do Remo foi receber com festa a equipe no aeroporto. Para o técnico isso dá um gás a mais para os próximos jogos. "Foi uma atitude fantástica de abraçar o time e acreditar. A equipe honrou a camisa em Manaus. O grupo está focado e mobilizado, sabendo que não ganhamos nada. É uma temporada que estamos fazendo o grupo ter consciência da responsabilidade dos nossos objetivos. Vamos trabalhar com os pés no chão. Jogo a jogo. Temos que tratar cada partida como se fosse a mais importante. E ter foco', afirmou.

Sobre poupar alguns jogadores, Bonamigo é bem direto e afirma não deixará ninguém de fora dessa partida. "Não. Quando a gente fala de crescimento como equipe, eu pretendo utilizar o que tenho de melhor, com algumas exceções por causa das lesões. Mas os jogadores que tiverem condições, a gente acredita no controle emocional dentro de campo para que possamos não ter prejuízo no quadrangular", finalizou.

O clássico Re-Pa terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.