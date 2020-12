Treinador do Remo ressalta poder de reação em partida contra o Ypiranga: 'Precisa conseguir o resultado, além de ter performance'

Próximo do acesso à Série B, o Remo venceu o Ypiranga-RS, em jogo equilibrado. A virada azulina, de virada, consolidou-se com dois gols de Salatiel.

No pós-jogo, o treinador Paulo Bonamigo explicou a instabilidade observada em alguns momentos, sobretudo, após os 25 minutos do primeiro tempo em que o Remo teve dificuldades no setor de meio-campo. "Isso é Série C. O Ypiranga fez 31 pontos e não foi por acaso. Já havia feito grandes jogos e perdeu nos detalhes. Estivemos um pouco abaixo, principalmente depois dos 20, 25 minutos. O Ypiranga foi forte", disse Bonamigo.

No entanto, duas alterações do treinador remista recuperaram parte da força do time que fez o suficiente para obter mais um resultado positivo. Entraram Dioguinho e Eduardo Ramos, além do atacante Augusto. "Tentamos velocidade e consistência de marcação. Deu uma melhorada. Mas, não teve tanta ofensividade. Tivemos poder de reação. Com a entrada de Eduardo e Agusto, tivemos posse de bola. Um jogo desse nível, tu não consegues jogar relativamente bem. Precisa conseguir o resultado, além de ter performance", afirmou.

Na partida seguinte, o Remo volta a testar o seu poder de fogo contra o Ypiranga, dia 03 de janeiro, em Erechim. Se vencer, além de obter pontuação para o acesso, eliminará o adversário. Até lá, porém, Bonamigo visualiza correções táticas. "Tenta concertar algumas coisas que tivemos de errado. Meio de campo do Ypiranga rodava muito, deram uma dificuldade grande de marcarmos. Talvez um jogo mais posicional. Melhoramos um pouco. Estamos no caminho. Sabíamos que seria jogo desse nível".

Os elogios do treinador tiveram direcionamento para o banco de reservas. "A rapaziada que tem entrado tem colaborado muito. Tem dias que as coisas não estão bem e tu precisas encontrar a vitória no banco de reservas. No segundo tempo, conseguimos encaixar um pouco mais", defendeu.

