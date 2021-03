Treinador do Remo declara ser a favor da paralisação dos jogos: 'Seria o mais prudente'

Líder isolado do Campeonato Paraense com seis pontos e 100% de aproveitamento, o Remo vai enfrentar o Itupiranga nesta quinta-feira (11), às 17h, no Baenão. A equipe azulina vem em uma boa fase no campeonato: vitórias contra Gavião e Bragantino. Para o técnico Paulo Bonamigo, a equipe precisa manter um padrão de comportamento para se manter na liderança. “Acho que o grupo está muito consciente. Em campeonato regional, a motivação é muito grande em todas as equipes que temos enfrentados, sabemos que precisamos evoluir a questão da bola parada, um pouco mais de atitude”, afirmou.

A partida teve seu horário de início alterado por conta do decreto estadual que determina toque de recolher a partir das 21h. Bonamigo, inclusive, contraiu o vírus em meados de janeiro, ficando de fora das finais da Série C. Recuperado, tem uma opinião forte sobre a sequência com jogos oficiais.

Mesmo tendo que seguir o calendário de competições, o treinador acredita que o melhor seria ter uma paralisação nas competições. “É difícil falar pois quem passou pela situação da covid, pois quem teve sintomas vê de uma forma diferente. Temos que respeitar um calendário, observar que houve uma dificuldade muita grande de quem comanda o futebol. Dentro de uma pandemia temos que observar sempre o lado humano”, finalizou.

