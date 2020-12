Treinador do Remo comenta sobre tradição do clube no quadrangular: 'Camisa de peso, história grande'

Na reta final de preparação para o jogo contra o Londrina, pelo quandrangular da Série C, o treinador do Remo, Paulo Bonamigo, já revelou parte da sua estratégia. E não é exatamente uma questão técnica e tática. Ele crê que o momento é de ressaltar a força da tradição do Leão. "É uma camisa de peso, de uma história grande e temos que honrar essa camisa", ponderou.

O Remo, que já foi campeão da competição em 2005, mira o acesso após uma sequência de quatro tentativas frustradas. Bonamigo avalia a pressão. "Temos uma fase em que precisamos ultrapassar. Nosso foco será total, com entrega no treino", disse.

A respeito do jogo de sábado, a partir das 17h, Bonamigo exalta a necessidade de iniciar a fase com vitória, embora o Londrina tenha bons números como mandante. "O pensamento é sempre vencer, respeitando o mérito do adversário em casa", disse. O jogo será no estádio do Café, em Londrina. No local, o time da casa obteve excelente aproveitamento: oito vitórias e um empate.

Fase final

Com relação ao quadrangular, o comandante azulino considera que todos os jogos têm caráter decisivo. "Confronto direto. Não pode desperdiçar oportunidades de buscar regularidade. Se puder performar, seria excelente, ideal. Mas o mais importante é a equipe estar forte mentalmente.Todos os jogos têm caráter decisivo", disse Bonamigo.