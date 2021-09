Torcida reclama após diretor do Remo chamar torcedor para debater fora das redes sociais

O Remo na Série B passa por uma vez por um período de turbulência. O time ainda não venceu no segundo turno, em três jogos foram duas derrotas em casa e um empate fora de Belém e a torcida cobra a direção remista novas contratações, para compor o elenco nesse restante de competição. Em uma postagem no Twitter, um torcedor cobrou dos diretores de futebol Yan Oliveira e Dirson Medeiros novos jogadores e o Dirson chamou o torcedor para conversar e ouvir as “reclamações” e debater os pontos de vistas.

O torcedor chamado Diogo Campos, fez uma postagem em uma publicação do Remo, que estava “doidinho” para olhar pessoalmente no rosto dos diretores, depois de alguma vergonha que o clube poderá passar jogando em Belém. O diretor Dirson Medeiros respondeu e disse que estava livre para debater.

“Não precisa ir no estádio pra isso. Quer marcar de me encontrar? Quer falar tuas reclamações pessoalmente? Podemos marcar. Bora ver se tua reclamações são pertinentes e debatemos sobre os pontos de vistas. Amanhã estou livre depois do meio dia”, disse.

A resposta do dirigente azulino gerou reclamação de outros torcedores, que pediram as saídas dos dirigentes do Remo.

“Se vocês realmente fossem torcedores do Remo como dizem, já teriam entregue o cargo. A torcida não quer e não aguenta mais vocês, tenham dignidade, sigam o exemplo do Bonamigo, que é idolatrado pela torcida, bem diferente de vocês. Deem pelo menos essa alegria para gente”

“Pede para sair, tu merece ouvir muito. Contrata alguém pelo menos”

“Quer marcar o quê? Vocês são os primeiros que correm da torcida, bloqueiam, faz bico”

“Larga o Remo, por favor. Vocês estão fazendo a gente passar vergonha e ainda estão atrapalhando o Fábio Bentes”