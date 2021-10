Torcida do Remo realiza ação social para ajudar romeiros no período do Círio

Mesmo sem o retorno das grandes procissões do Círio de Nazaré por conta da pandemia da covid-19, Belém deve receber milhares de romeiros vindos de cidades do interior do Pará e até mesmo de outros estados rumo a Basílica Santuário de Nazaré a pé. O trajeto da BR-316 e avenida Almirante Barroso possui diversos postos de ajuda.

Um deles é o da torcida Barra Brava Camisa 33, que desde 2015 realiza o atendimento em frente ao estádio do Baenão, do Remo. Segundo Ana Laura, coordenadora da ação deste ano, a ação começou com apenas oito pessoas e em anos seguinte foram mais de 60 voluntários.

“Nossa ação consiste em recepcionar aqueles romeiros que fazem seus percursos até a Basílica de Nazaré, eles caminham dos seus bairros e até mesmo de outras cidades como forma de pagar promessas feitas para Nazinha. Nós os acolhemos com alimentos, massagens, um curativo que se faça necessário, uma palavra de incentivo para essa caminhada e também oferecemos nossa fé, nossa empatia e o amor ao próximo”, contou.

Os azulinos disponibilizam água, frutas, alimentos, curativos e massagens aos romeiros. Segundo Ana Laura, a ação precisa de alimentos perecíveis que podem ser doados como: biscoitos, bolachas, bolo, pães, margarina e furtas.

Para mais informações sobre doações e voluntários é só entrar em contato pelo telefone (91) 99323-5671 (Ana Laura).

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Andre Gomes, repórter do Núcleo de Esportes)