Torcida do Remo protesta contra a diretoria, após divulgação do preço do ingresso para a final da Copa Verde

O Remo divulgou os preços dos ingressos para a grande final da Copa Verde, que será disputada no próximo sábado (11), às 17h, no baenão, diante do Vila Nova. Logo após o empate em 0 a 0 na primeira partida, o Leão soltou os valores nas redes sociais, mas os preços não agradaram os torcedores, que protestaram contra a diretoria e o fracasso do clube na Série B.

No último clássico Re-Pa o Remo cobrou R$30 pelo ingresso, nos jogos da Série B os preços variaram entre R$40 e R$60 [dependendo da arquibancada], porém, na grande final da Copa Verde, a torcida terá que desembolsar R$50 na arquibancada. Vários torcedores foram na publicação do Remo, nas redes sociais e reclamaram bastante do preço e questionaram a diretoria, já que o Remo vem de um rebaixamento na Série B. A torcida Camisa 33, uma das maiores do clube, repudiou o aumento no preço do ingresso e afirmou que a conquista da Copa Verde é a redução de danos ao clube na temporada. Veja!

Veja alguns comentários de torcedores

Os ingressos para a grande final podem ser adquiridos nas Lojas do Remo espalhadas pelos Shoppings de Belém e Região Metropolitana. O torcedor também poderá comprar seu bilhete de forma online, basta que o torcedor já tenha efetuado uma compra de ingressos nesta temporada e ter cadastrado seu CPF. Para adquirir seu bilhete acesse o site