Torcida do Remo comemora vitória no Re-Pa e acesso para a Série B

O Remo garantiu o acesso para a Série B na noite deste domingo. A confirmação veio após Londrina e Ypiranga empatarem em 1 a 1, no estádio do Café, no Paraná. E a torcida azulina comemorou o acesso nos bares e ruas de Belém, apesar dos órgãos do estado e do município pedirem cautela por causa da pandemia do novo coronavírus.

A avenida Visconde de Souza Franco, Doca, foi o local escolhido pelos torcedores para a comemoração do acesso.

Torcedores do Remo comemoram o acesso para Série B na Doca (Cristino Martins/ O Liberal)

O técnico de informática, Luiz Fábio, contou que assim que acabou a partida contra o Paysandu foi correndo para a Doca. Ele disse que o time iria subir neste domingo e que semana que vem ainda vai ajudar o maior rival no acesso.

“Sabia que ia dar Remo desde o início. Foi um jogo duro. Bem disputado. Mas fomos vencedores no final. Agora a expectativa é pelo outro jogo de lá para ser classificado para o lado de lá. E nós vamos conseguir o acesso hoje e ainda vamos ajudar o Paysandu porque vamos ganhar aqui dentro. Vai ter clássico Re-Pa na segunda divisão porque o Remo ajudou o Paysandu”, afirmou.

A dona de casa Adenilza Souza assistiu ao jogo em um bar perto da Doca. Depois da vitória, foi com a família e amigos para o local.

“Eu vim assistir ao jogo aqui perto. Cheguei 17 horas. Eu me arrisquei que teria a vitória. Já gritei tanto e espero que brilhe muito na Série B. E o Paysandu tem que subir para dar uma apimentada na Série B”, afirmou.

O auxiliar administrativo Helu Silva disse que passou a semana na expectativa do jogo e foi mais um que comemorou a vitória do Remo na Doca.

"Passei a semana ansioso. mas deu tudo certo e a vitória veio. Estamos na emoção da vitória. Mas com o olho no celular. Esperando o outro jogo acabar. A diretoria tá fazendo um trabalho muito bom. A torcida também está ajudando. Mais patrocínios que vão entrar na Série B. Se for igual neste ano vai ser mais gostoso com o Paysandu, com as vitórias que tivemos", comentou.