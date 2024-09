Torcedores do Remo revelam expectativa para o jogo do acesso; acompanhe

Com mais de 50 mil ingressos vendidos para o jogo do acesso entre Remo e São Bernardo, o Mangueirão será invadido pelo Fenômeno Azul. A expectativa é que o recorde público da principal praça esportiva do estado, que atualmente pertence ao Paysandu, seja agora remista. Desde cedo, a movimentação ao redor do estádio já era intensa.

O torcedor Odir Gomes Costa, de 49 anos, levou toda a sua família para o Colosso do Benguí. Para o azulino, que está confiante, o Leão vai vencer por um bom placar. “É muita emoção. É um jogo de acesso, então a família tem que estar unida junto com o clube. Nós fomos muito criticados no começo do ano, mas graças a Deus demos a volta por cima e hoje não vai ser diferente. Nós vamos subir, se Deus quiser. Vai ser dois ou três a zero para o Remo”, afirmou.

Ambulante há 24 anos, Antônio Carlos, de 46 anos, pretende vender bastante camisas do Remo na partida de logo mais. O profissional é pai de dois filhos e sustenta sua família com a venda de camisas em jogos. “O movimento está ótimo. Em um jogo, eu vendo em média 22 camisas. Uma camisa sai por 30 reais. A expectativa para o jogo de hoje, que é do acesso, é maior”, destacou.

Venda de camisas é intensa antes da bola rolar. (Foto: Fábio Will / O Liberal)

MOSAICO

Para este importante jogo, que pode confiar o acesso para a Série B, a torcida do Leão pretende fazer uma linda festa. Um mosaico com a temática do Círio de Nazaré foi preparado pelos organizadores.

VISÃO PARCIAL

Os torcedores que estiverem atrás do gol que fica em direção ao Planetário, na divisão entre Lado A e Lado B, terão uma visão parcial da partida. Na véspera do jogo, foi realizado um show no Mangueirão e o palco não foi desmontado.