Torcedores do Remo enfrentam fila para comprar ingresso para o jogo decisivo contra o Paysandu

Após o empate em 2 a 2 no Re-Pa 761, torcedores do Remo compareceram nas lojas do clube para comprar ingresso para o jogo de sábado (4), às 17 horas, no Baenão, contra o Paysandu. Desta vez, apenas os azulinos podem entrar no estádio.

Em uma loja localizada na área externa do Baenão, na travessa Antonio Baenão, a fila era grande e chegava perto da avenida Romulo Maiorana.

Muitos torcedores reclamaram do atendimento lento e também pelo fato de não ter venda online, igual ao que fez o Paysandu, ficando quase três horas na fila.

“Eu cheguei 9h30 para comprar ingresso. Mas está demorada e a gente não sai do lugar. Nós lotamos estádio e na hora de comprar ingresso é essa confusão. Só um funcionário para vender. O jogo de ontem (quarta) deu ânimo. Poderia ser melhor. Deixamos para decidir em casa e vamos meter 3 a 0 no Baenão”, disse o torcedor Augusto Junior.

Nem a demora fez o torcedor azulino deixar de comprar o ingresso e acreditar na vitória do Leão no sábado.

“Esperança sempre. Sábado o Leão vai fazer o passeio bonito. Está muito lento. Nós estamos sofrendo no sol. Que eles olhem melhor para a torcida. Mas acredito na vitória por 3 a 0 para o Leão”, disse um torcedor, que não se identificou.

Por enquanto, o clube não divulgou nenhuma parcial. A venda de ingressos começou nesta quinta-feira e segue até a manhã de sábado ou enquanto durarem os bilhetes.

A reportagem entrou em contato com o Remo e pediu um posicionamento quanto as situações relatadas pelos torcedores.