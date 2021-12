Torcedora do Remo viraliza após desabafo: 'Chega dessa montanha russa e esse amor raso'

Uma postagem de uma torcedora do Remo criticando o preço dos ingressos cobrados para a final da Copa Verde viralizou nas redes sociais. Em um texto postado no Instagram, a ela fez um balanço da temporada azulina e criticou a campanha do Leão na Série B. Segundo ela, o valor de R$ 50,00 cobrados nas entradas da partida contra o Vila Nova-GO é uma falta de respeito com o Fenômeno Azul.

"Cobrar 50 reais em uma final de Copa Verde após um rebaixamento. Todo esse valor por que ganhamos do gigante rival que foi lanterna da quadrangular da Série C e com um time totalmente desmontado? Eu tô cansada de viver de Re-Pa e ficar abraçada no inferno com meu vizinho da Almirante", destaca a torcedora Paula Almeida.

Na postagem ela conta que frequenta os jogos do Remo há quase 10 anos. Para acompanhar o clube de coração, Paula conta que já trabalhou com venda de doces e bebidas. Diante de tanto esforço, dela e do resto da torcida, ela pede um pouco de "consideração" por parte da diretoria do Remo.

"Já melhoramos muito, isso é inegável porém já chega disso. Já chega dessa montanha russa e esse amor raso, esse costume com o pouco. 'Ah, mas já melhoramos as contas, pagamos os funcionários'. Parabéns pelo mínimo. Queremos mais, precisamos de mais e quando falo no 'nós' é porque todos os remistas estão cansados", destaca a torcedora.

Segundo ela, o torcedor foi testado até os últimos limites durante a Série B. Ela avalia como "ridicula" a campanha azulina na Segunda Divisão, onde está distante há 14 anos.

"O que foi feito após 14 anos de espera para subir para a Série B foi vergonhoso. O único jogo que vi no estádio me fez sair de lá com depressão, fiquei triste uma semana inteira tentando entender o que estavam fazendo com o time. Precisávamos de 4 pontos para nos mantermos, tínhamos 6 jogos. 4 pontos em 6 jogos", lamenta.

O Remo volta a campo neste sábado (11) pela final da Copa Verde contra o Vila Nova-GO, às 17h, no estádio Baenão. Quem vencer a partida em Belém será o campeão da Copa Verde. Em caso de novo empate, o título será decidido nos pênaltis. O duelo entre Leão e Tigre terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.