Torcedor do Remo toma vacina e usa placa criticando o time: 'Me matando de raiva e desgosto'

Com a vacinação contra a covid-19 avançando em Belém, muitas pessoas estão tomando a primeira dose e utilizando as famosas “plaquinhas” contra o presidente da república, outros agradecendo, mas um “protesto” chamou atenção. O torcedor do Remo Washington Leão, de 35 anos, citou em sua placa a seguinte frase: “Vacinas salvam vidas. Já o Remo tá me matando de desgosto e raiva”.

A foto de Washington Leão se espalhou nos grupos de mensagens e também nas redes sociais. Várias pessoas compartilharam a foto, alguns torcedores do Remo reclamaram, outros levaram na esportiva. A equipe de OLiberal conversou com Washington sobre a firma irreverente de protestar e afirmou que confia na recuperação do time no Campeonato Brasileiro.

“Nunca deixei de acreditar no Remo, fui em jogos do clube na Série D e sempre acreditei que aquela fase iria passar, por isso creio que o Remo possa sair dessa situação que se encontra na tabela”, falou.

Na bronca

Washington reclamou das posturas dos atletas nas partidas e pede maior comprometimento em campo.

“O Remo atravessa uma fase tão boa, só que alguns torcedores se escondem da verdade. Eu não me escondo. Espero que essa foto chegue até os jogadores e eles tenham vergonha na cara e possam retribuir em campo”, disse.

Novo técnico

O torcedor azulino avaliou a chegada de Felipe Conceição, novo treinador azulino para o restante da Série B, porém, Washington acredita que o trabalho só vai fluir se ocorrer contratações.

“O novo técnico me agrada, li matérias sobre ele e é um bom nome, mas é preciso dar condições de trabalho [ao treinador] e realizar novas contratações”, frisou.

Atualmente o Clube do Remo ocupa a 17ª colocação na tabela da Série B, com sete pontos e está entre os quatro piores da competição, na zona de rebaixamento.