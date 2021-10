Tocantins avalia boa fase no Remo, mas alerta: 'Precisamos dar um passo de cada vez'

O herói do Remo tem nome: Lucas Tocantins. Pela segunda vez nesta Série B o atacante azulino saiu do banco para definir o resultado de uma partida. Apesar da boa atuação e o gol na reta final do jogo contra o Sampaio Corrêa, na última rodada da Segundona, Lucas prefere não falar sobre uma possível vaga no time titular. O jogador prefere deixar a escolha dos onze iniciais com o treinador Felipe Conceição.

"Ele sabe o que é melhor para a equipe. Quem ele por para jogar vai dar o melhor de si. No meu caso, eu sempre procuro trabalhar forte, com humildade e comprometimento. Acho que as coisas acontecem pra quem trabalha assim", disse Lucas.

A boa sequência do Remo na Série B e a manutenção na parte de cima da tabela tem credenciado o time azulino à briga por uma vaga no G-4. Mesmo com o momento iluminado, Tocantins diz que prefere focar no objetivo primário da equipe remista: se livrar matematicamente do rebaixamento à Série C.

"A gente tem que pensar jogo a jogo. Acho que é o desejo de todo clube da Série B estar entre os quatro primeiros, mas a gente tem que dar um passo de cada vez. Precisamos pensar em permanecer na Segundona e depois, com humildade, a gente pode sonhar em coisas maiores", avaliou Lucas.

O próximo jogo do Remo de Lucas Tocantins na Série B será na segunda-feira (4), contra o Coritiba, às 20h, no estádio do Baenão, em Belém, pela 28ª rodada da competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com