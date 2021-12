Titular do Palmeiras, ex-Remo é votado como o melhor goleiro do Brasileirão

O goleiro ex-Remo Weverton, do Palmeiras e Seleção Brasileira, foi votado como o melhor do Campeonato Brasileiro da Série A, na sua posição. A seleção do torneio foi divulgada nesta sexta-feira (10) por meio de um evento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), chamado prêmio Brasileirão 2021.

Weverton jogou 21 dos 38 jogos do Palmeiras no torneio. O jogador de 33 anos esteve no Remo na temporada de 2007, na Série B. A equipe dos melhores jogadores foi escalado da seguinte forma:

Weverton (Palmeiras); Yago Pikachu (Fortaleza), Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Edenilson (Internacional), Jair (Atlético-MG), Raphael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernández (Atlético-MG); Michael (Flamengo) e Hulk (Atlético-MG). Técnico: Cuca.