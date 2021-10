Thiago Ennes fala sobre relação com a torcida do Remo e avalia jogo contra o Coritiba pela Série B

Poucos jogadores chegam em um time e, quase que de imediato, criam uma forte ligação com a torcida. Esse é o caso do lateral-direito do Remo, Thiago Ennes. O jogador deu entrevista coletiva neste domingo (3) e falou sobre a relação com o Fenômeno Azul e avaliou os próximos jogos do Leão na Série B.

"Independente contra quem jogarmos nesta Série B, temos que buscar a vitória. Sabemos todos aqui o peso da camisa do Remo, um clube gigante. Torcedor pode esperar muita entrega e a busca do gol pra conseguir vitórias", disse o jogador.

O próximo desafio de Ennes e do Remo pela Série B será contra o Coritiba, líder da competição. A expectativa, levando em consideração a posição dos times na tabela, é de um jogo difícil para o Leão. Apesar disso, o lateral-direito diz que uma vitória azulina sobre o Coxa Branca não é impossível.

"É um jogo difícil, mas vamos jogar dentro de casa, com a nossa torcida. A gente tem tudo pra jogar muito bem aqui e sairmos com a vitória", avalia o jogador.

Remo e Coritiba se enfrentam na segunda (4), às 20h, no estádio Baenão, em Belém, pela 28ª rodada da Série B. A partida terá cobertura em Tempo Real pelo Olibeal.com.