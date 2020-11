Técnico do Remo exalta equipe pela vitória e afirma: 'Acho que o placar foi justo no contexto geral'

Após a vitória do Remo, O técnico Paulo Bonamigo frisou sabia que a partida contra o Treze não seria fácil e reconheceu que o time teve muitas dificuldades, principalmente no primeiro tempo. Algo que ele tentou melhorar no segundo.

“Aprendi que na Série C não tem jogo fácil. Tirando Imperatriz, que teve sérios problemas durante a pandemia e restante da competição, os outros jogos são muito equilibrados. Equipes com pouca diferença tática, técnica, física. Achei que nossa equipe fez gol cedo. Encontrou dificuldades para se impor. Adversário muito forte nas bolas paradas. No primeiro tempo tivemos dificuldade dessa neutralização. No segundo tempo conseguimos entrar bem no jogo. Entrar com um pouco mais de estilo da nossa equipe, circulação bola mais rápida, conseguimos forçar bem ao lado de campo, controlar o jogo até os 25 minutos, poderíamos ter feito o segundo gol, foram duas bolas no poste, algumas bolas na frente do gol, que faltou tomada de decisão. O adversário equilibrou nos últimos 20 minutos e buscou o empate no jogo aéreo, por meio dos jogadores altos”, comentou.

Por todos os momentos dificuldade no jogo deste domingo, o técnico Paulo Bonamigo avaliou que a vitória por 1 a 0 foi justa.

“Só tenho que salientar o grupo. Que não é fácil. Alguns jogadores há muito tempo não jogavam. Alguns jogadores, como Eduardo ramos e o Wallace, possuem pequenas lesões que atrapalham e tivemos que administrar. Cada um com 45 minutos. E vamos recuperando. Acho que o placar foi justo no contexto geral”, afirmou o técnico, parabenizando a equipe.

“Fiquei feliz com a resposta do Gilberto Alemão, que sempre entra bem, a resposta do Dudu, do Mimica, que está se tornando um jogador efetivo. Que postura fantástica. Vamos continuar crescendo. Tecnicamente não deu para fazer um jogo brilhante. Mas foi uma equipe aguerrida que tentou neutralizar e jogar de forma inteligente. Foi um jogo tenso. E a equipe teve postura de superação”, disse.

Sobre o fato da equipe ter recuado em alguns momentos, Bonamigo disse que é contexto do que ocorreu na partida.

“A gente procura encorajar a equipe a sempre continuar atacando no campo adversário, mas tem que respeitar que do outro lado tem uma equipe que procurar jogar e propor jogo. A gente sabia dessa dificuldade. Mas estamos felizes em um contexto geral pelos três pontos”, afirmou.

O próximo compromisso do Remo será contra o Santa Cruz, na sexta-feira (13), às 20 horas, no Mangueirão. Por isso, a reapresentação será nesta segunda-feira durante a tarde. O jogo, que pode garantir a classificação azulina, terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.